Государственный реабилитационный центр для наркоманов может появиться в Нижнем Тагиле
27 июня 2012, 17:01ОбществоЕвгения
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Первый такой в ближайшие дни запустится в Карпинске. И, как пишет ДжастМедиа, единственным он не останется. Руководитель областного Минздрава Аркадий Белявский заявил о планах по продолжению строительства подобных учреждений в области.
Сейчас выбирается площадка для нового центра. Выбор стоит между двумя «болевыми» точками на карте области - Нижним Тагилом и Каменском-Уральским. Губернатор Евгений Куйвашев отметил, сейчас в области есть диспансеры, ориентированные на снятие интоксикации, а необходимы учреждения, где также будет проводиться реабилитация, отметил губернатор.
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