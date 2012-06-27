Государственный реабилитационный центр для наркоманов может появиться в Нижнем Тагиле

Сейчас выбирается площадка для нового центра. Выбор стоит между двумя «болевыми» точками на карте области - Нижним Тагилом и Каменском-Уральским. Губернатор Евгений Куйвашев отметил, сейчас в области есть диспансеры, ориентированные на снятие интоксикации, а необходимы учреждения, где также будет проводиться реабилитация, отметил губернатор.