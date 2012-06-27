На днях закончится фрезерование покрытия на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле (ФОТО)
27 июня 2012, 17:59Общество
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Ремонт проспекта Ленина в самом разгаре. Уже выполнено 90 процентов объема фрезирования дороги.
Фрезировка будет закончена сегодня-завтра. Об этом на совещании по вопросам ремонта дорог в Администрации Нижнего Тагила заявил сегодня представитель компании-подрядчика муниципалитета «Уралтранспетролиум». Он уточнил, что неотфрезерованные участки вдоль придорожных бордюров будет срезать узкая фреза.
Сегодня также начались работы по демонтажу старых железобетонных плит между трамвайными путями, а также бордюров вдоль дорог. Очевидцы сфотографировали, как проходят работы.
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