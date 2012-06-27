На днях закончится фрезерование покрытия на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Фрезировка будет закончена сегодня-завтра. Об этом на совещании по вопросам ремонта дорог в Администрации Нижнего Тагила заявил сегодня представитель компании-подрядчика муниципалитета «Уралтранспетролиум». Он уточнил, что неотфрезерованные участки вдоль придорожных бордюров будет срезать узкая фреза.