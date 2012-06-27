«Не надо стесняться»: клип-шутку на демократию в Молдове сделал местный телеведущий (ФОТО, ВИДЕО)

На музыку из популярной песни Ивана Дорна «Не надо стесняться» молдавскийтелеведущий Евгений Дудчак снял забавный клип, где смело предложил вообще всеимеющие культурную значимость здания выкрасить в синий цвет. Так, в видеорядепоявляются синие Мавзолей, Кремль, Белый дом, Эйфелева башня, Биг Бен и другиеузнаваемые объекты.

Как сообщает ИА «Новый регион-2», в последних кадрахпоявляется мужчина в образе ВладаПлахотнюка - олигарха, первого вице-председателя Демпартии, первоговице-спикера парламента и фактически самого могущественного человека в Молдове.Кроме того, Евгений Дудчак держит в руках картинку с изображением довольноговолка. Здесь тоже аллегория, лидера Демпартии и спикера парламента зовут МарианЛупу (лат. lupus -волк, прим. TagilCity.ru).