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«Не надо стесняться»: клип-шутку на демократию в Молдове сделал местный телеведущий (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Не надо стесняться»: клип-шутку на демократию в Молдове сделал местный телеведущий (ФОТО, ВИДЕО)

27 июня 2012, 10:08Общество
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