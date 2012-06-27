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Просроченные продукты, холодильники без термометров – лишь немногое из заключений Роспотребнадзора в отношении сети магазинов Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Просроченные продукты, холодильники без термометров – лишь немногое из заключений Роспотребнадзора в отношении сети магазинов Нижнего Тагила

27 июня 2012, 13:28Общество
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