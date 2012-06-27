Просроченные продукты, холодильники без термометров – лишь немногое из заключений Роспотребнадзора в отношении сети магазинов Нижнего Тагила

Так, например, в магазинах продают товары с истекшим срокомгодности, ярлыки на таре поставщика не сохраняются до окончания сроков храненияпищевых продуктов. На складе никак не контролируется температура, в некоторыххолодильниках тоже.

Кроме того, не оборудованы отдельно от жилого здания системывентиляции и канализации. Приточно-вытяжной механической вентиляции нет вовсе. Средипрочих нарушений стоит отметить, что не организована регулярнаяцентрализованная стирка и починка санитарной и специальной одежды.

За нарушения санитарных правил и норм ООО «Флагман» привлечено кадминистративной ответственности, также выдано предписание устранить эти нарушения.