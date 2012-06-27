Семьи за третьего и последующих детей смогут получать 7 тысяч рублей ежемесячно

Такимобразом, социальная выплата превышает минимальный прожиточный минимум,действительно позволяет воспитывать детей. Пока мамы сидят в декретном отпуске,семейный бюджет их ресурсами пополняется незначительно, а ребенок требуеткачественной еды, хорошей одежды, развивающих игр. В итоге ежемесячные семьтысяч позволят поддерживать достойный уровень многодетным семьям.