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Семьи за третьего и последующих детей смогут получать 7 тысяч рублей ежемесячно
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Семьи за третьего и последующих детей смогут получать 7 тысяч рублей ежемесячно

27 июня 2012, 11:06Общество
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