Семьи за третьего и последующих детей смогут получать 7 тысяч рублей ежемесячно
27 июня 2012, 11:06Общество
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Со следующего года многодетные российские семьи, в которых появятся третий и более малыш, будут получать дополнительно 7 тысяч рублей. Притом эта выплата не разовая, а будет проводиться ежемесячно в течение трех лет. Информацию сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в одном из интервью. В ходе беседы также прояснилось, что выплата эта не для всех, а только для семей, где доход ниже среднего в регионе.
Такимобразом, социальная выплата превышает минимальный прожиточный минимум,действительно позволяет воспитывать детей. Пока мамы сидят в декретном отпуске,семейный бюджет их ресурсами пополняется незначительно, а ребенок требуеткачественной еды, хорошей одежды, развивающих игр. В итоге ежемесячные семьтысяч позволят поддерживать достойный уровень многодетным семьям.
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