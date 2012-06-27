В Екатеринбурге запретили парковаться под деревьями, вешать на столбы венки и мести пыль

Екатеринбургские парламентарии сегодня утвердили новые Правила благоустройства города. Напомним, предыдущая редакция документа действовала десятилетие – с 2002 года.

Новые правила определили ряд принципиальных для многих горожан моментов в вопросах благоустройства. В частности, речь идет об ужесточении некоторых порядков. Так, с сегодняшнего дня в летний период коммунальщики не будут подметать улицы «насухую» – сначала их нужно будет полить.

Кроме того, изменения коснутся правил парковки автомобилей. Так, во дворах жилых домов, т.е. на территории общего пользования, больше нельзя будет устанавливать индивидуальные ограждения и парковочные барьеры. Такая практика сейчас широко используется в спальных районах с плотной застройкой. Кроме того, запретят парковаться на газонах, также машину можно будет оставить не ближе, чем в 2,5 метрах от дерева и не ближе, чем в 1,5 метрах от куста. Объездные пути теперь нельзя будет прокладывать через зеленые зоны, а деревья и кусты, находящиеся рядом с дорогами, должны быть огорожены забором или щитами.

С сегодняшнего дня запрещается размещать рекламные штендеры на тротуарах или пешеходных дорожках, а на обочинах и фонарях «запрещено размещать ритуальные принадлежности», вероятно, имеются в виду похоронные венки. Отметим, что борьба с траурными элементами на столбах и обочинах уже давно ведется силами Госавтоинспекции, где считают, что это снижает внимательность водителей.

Еще один важный элемент новых правил – порядок восстановления элементов благоустройства после земляных работ. Это весьма актуально для Екатеринбурга (признаться, не только Екатеринбурга - прим. TagilCity.ru), учитывая, что здесь часто происходят, например, коммунальные аварии, требующие раскопок. Теперь восстановление асфальтового покрытия тротуаров после прокладки или ремонта подземных инженерных сетей должно выполняться на всю ширину тротуара, включая поребрики. Также, по решению депутатов гордумы, восстановить участок дороги можно будет только с помощью того же покрытия, которое было до его разрушения.

В мэрии отмечают, что новые правила позволят чаще штрафовать горожан и организации.

С принятием новых правил расширились основания по привлечению к административной ответственности нарушителей правил благоустройства пишет сегодня пресс-служба администрации города.