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В Екатеринбурге запретили парковаться под деревьями, вешать на столбы венки и мести пыль
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге запретили парковаться под деревьями, вешать на столбы венки и мести пыль

27 июня 2012, 09:39ОбществоЕвгения
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