В Нижнем Тагиле выбрали самую спортивную семью (ФОТО)

Как сообщаетпресс-служба Администрации города, по итогам соревнований в гонках навелосипедах среди пап первое место у Дмитрия Колдина, второе - у АлексеяКрутакова третье - у Сергея Афанасьева. Среди мам первое место заняла МаринаКолдина, второе - Мария Грехова, и третье - Елена Друмова и Оксана Егорова.Среди детей первое место у Валеры Колдина.

Всоревнованиях по картингу первое место среди пап занял Максим Баранов, второе -Дмитрий Колдин, третье - Александр Егоров. Среди мам лучшей стала КристинаКрутакова, на втором и третьем месте Елена Друмова и Екатерина Попковасоответственно. Среди детей первенство - у Ксении Сосниной.

Всоревнованиях на роликах семьи должны были объехать змейку, все семьи получилизачет. Веревочный парк участники также прошли быстро и качественно. А порезультатам всех состязаний победила семья Колдиных.

Фото с официального сайта города.

Впереди у семей еще одни состязания, теперь ужетворческие. В субботу, 30 числа, на праздновании Дня молодежи нужно будетпоказать коронный семейный номер. Три лучших выступления жюри отберет для показа вДраматическом театре к Дню города.