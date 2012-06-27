Юных тагильчан едва не оставили без отдыха
27 июня 2012, 15:47ОбществоЕвгения
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Мест в ирбитском санатории «Уралочка» оказалось меньше, чем выданных туда путевок. К счастью, это выяснилось еще перед отправкой туда детей - когда они садились в автобус.
Как сообщили в нижнетагильском центре организации отдыха и оздоровлениядетей, инцидент произошел 25 июня 2012 года. По ошибке путевки на вторую сменувыдали тем, кто должен был отдыхать в санатории в третью.
Ситуацию удалось урегулировать. 29 школьников, которыхне смогла вместить «Уралочка», в тот же день отправили в «Сосновый бор»Талицкого района. Еще для 21 человека отдых переносится на следующий заезд.
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