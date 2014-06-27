Фотосесии с животными!
27 июня 2014, 17:40ОбществоДарья Карелина
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Не забывайте, что в нашей студии вы можете фотографироваться со своими любимыми четвероногими друзьями! Фотосесии с животными – это еще одна популярная услуга нашей студии.
Не забывайте, что в нашей студии вы можете фотографироваться со своими любимыми четвероногими друзьями! Фотосесии с животными – это еще одна популярная услуга нашей студии. Фотосессия с любимым питомцем станет для вас настоящим приятным приключением, и еще больше сблизит вас с вашим другом)
А у нас в студии недавно побывали вот такие лохматые очаровашки и их хозяйка Надежда.
Записаться на фотосесиию можно по телефонам +79049816468 или +79222199992.
С нами ваши счастливые моменты – будут длиться вечно!
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