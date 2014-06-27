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«Приз Афони» от Сергея Носова получит самая неторопливая организация города в сфере ЖКХ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Приз Афони» от Сергея Носова получит самая неторопливая организация города в сфере ЖКХ

27 июня 2014, 11:00Общество
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