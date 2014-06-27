«Приз Афони» от Сергея Носова получит самая неторопливая организация города в сфере ЖКХ

После того, как камеры видеофиксации нарушений насобирали несколько миллионов штрафов, «тагильчане пошли к господу Богу», шутит Сергей Константинович.

Бог воспользовался разгильдяйством городских служб, которые полгода держат в ремонте источник аварийного электроснабжения. За это время можно долететь до Марса. Дождь и молния вырубили электропитание, так что пока не восстановят полностью, можно кататься свободно. Я хотел бы понимать, что это за резервный источник, который ремонтируется по полгода?

Оказалось, что когда монтировался «Безопасный город», было выявлено, что система электроснабжения, вернее резервный источник питания, был в неисправном состоянии. Его сразу же отправили на замену, он уже подключен, скоро заработает, скорее всего, на следующей неделе.

Сергей Константинович сетует, что такие истории слышал много раз: о том, что рабочие только-только приготовились чинить, а объект починки тут же сломался. Он обратил внимание, что ситуации, не требующие отлагательных решений, должны решаться сиюминутно.

Кроме того, сумма штрафов, которая за это время могла бы копиться и в дальнейшем использоваться на благо города. Кстати, вопрос о переводе штрафов за нарушение ПДД на счет города в настоящее время находится на обсуждении в Екатеринбурге.

В отличие от налоговых поступлений в бюджет города, тут можно порядка навести больше – инструментов больше отметил Сергей Носов.

Среди примеров неторопливых действий – неработающий лифт в одном из домов по Уральскому проспекту, долгая замена труб в Дзержинском районе, ремонты труб по всему городу и многое другое.

Я предлагаю ко Дню города я учреждаю приз «имени Афони» тем организациям, которые откладывают устранение важных проблем, которые решают их сутками. В то время, как на производстве они должны решаться в течение двух часов. Кто из муниципальных организаций получит, я не знаю.

Кстати говоря, большинство ТСЖ уже не рассчитывают на городские организации, предпочитая доверять вывоз бытовых отходов частным компаниям. И это неудивительно - на примере компании www.musor-msk.com/services/tbo можно увидеть, что они не только лучше оснащены, чем государственные «мусоровозы», но и имеют более высокую квалификацию, и, как следствие, репутацию. Им «премия Афони» точно не грозит.