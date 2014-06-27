Сегодня тагильчане могут получить бесплатную юридическую помощь

Такое мероприятие проводится в честь дня открытых дверей Международного Юридического Института. Организатор – Ассоциация Юристов России на базе филиала НТ МЮИ юридической клиники. Надо сказать, обращение к профессиональным юристам может ускорить решение важных вопросов, с которыми сталкиваются тагильчане во всех сферах жизни.

Одним из направлении юридической помощи, планируется в сфере Малого и Среднего предпринимательства, как со стороны бизнеса так и со стороны граждан, заключить Соглашения по взаимодействию с Государственными органами и общественными организациями такие как ТПП Нижнего Тагила и с Уполномоченным по правам бизнесменов в Свердловской области поделился с TagilCity.ru Обухов Алексей, юрист.

В Свердловской области, в числе первых регионов России были приняты законодательные акты по регулированию вопросов оказания бесплатной юридической помощи, в системе оказания задействованы Государственное юридическое бюро и адвокаты, выделены необходимые бюджетные ассигнования на финансирование оказания бесплатной юридической помощи социально-незащищенным слоям населения. В 2013 году бесплатная помощь оказана участниками государственной системы, включающей органы исполнительной власти, внебюджетные фонды, Госюрбюро по Свердловской области, адвокатов, более чем по 206 тысячам обращений граждан.

Негосударственную систему бесплатной юридической помощи образуют юридические клиники ВУЗов и центры бесплатной юридической помощи, создаваемые некоммерческими организациями, в том числе профессиональными объединениями юристов. Деятельность указанных участников осуществляется на добровольной основе.

Минюстом России принято решение о включении в список 2-х негосударственных центров бесплатной юридической помощи Свердловского регионального отделения «Ассоциация юристов России», осуществляющих свою деятельность в городах Нижнем Тагиле и Первоуральске, где граждане могут получить юридическую помощь на безвозмездной основе.

Адрес проведения - Черноисточинское шоссе, 70, телефон для справок: (3435) 23-01-00.