Создать свой райский уголок стало очень просто

Именно в этом месте будет приятно посидеть с друзьями. Именно в этом месте можно бесконечно любоваться, как резвятся дети. Именно в этом месте можно просто поразмыслить и полюбоваться красотой природы.

И сейчас самое время заняться обустройством своего коттеджного дворика или просто садового участка! А в Нижнем Тагиле как раз работает и радует тагильчан постоянным многообразием садовый центр «Пятница». Совсем недавно ассортимент растений достиг огромного выбора: более 70 видов хвойных, более 120 видов лиственных, 250 многолетних и однолетних растений, а так же огромное количество специализированных удобрений и подкормок. Здесь можно получить консультацию практически по любой культуре - подбору, выбору места для посадки и уходу за ней.