Создать свой райский уголок стало очень просто
Любому человеку ясно, насколько важны гармония и спокойствие на загородном участке. Именно здесь поднимается жизненный тонус, появляется настрой на позитив и пополняется жизненная энергия. Идеально правильное сочетание деревьев, кустарников и цветов помогает создавать это ощущение.
Именно в этом месте будет приятно посидеть с друзьями. Именно в этом месте можно бесконечно любоваться, как резвятся дети. Именно в этом месте можно просто поразмыслить и полюбоваться красотой природы.
И сейчас самое время заняться обустройством своего коттеджного дворика или просто садового участка! А в Нижнем Тагиле как раз работает и радует тагильчан постоянным многообразием садовый центр «Пятница». Совсем недавно ассортимент растений достиг огромного выбора: более 70 видов хвойных, более 120 видов лиственных, 250 многолетних и однолетних растений, а так же огромное количество специализированных удобрений и подкормок. Здесь можно получить консультацию практически по любой культуре - подбору, выбору места для посадки и уходу за ней.
Создайте свой райский уголок! Мы поможем Вам в этом!
Наш адрес: Нижний Тагил, ул. Бригадная, 155а (ост. «У камня» по Черноисточинскому шоссе), телефон (3435) 47-59-79, www.5-nt.ru