Тагильчане, сегодня День российской молодежи!

В России очень многое делается для того, чтобы молодежь имела прекрасные перспективы. Забота о молодом поколении является важной частью социальной политики. Разработана и осуществляется молодежная политика. Государство поддерживает молодые семьи.

Расширяются возможности для получения среднего, высшего, специального образования. Широкое развитие получили юношеские и молодежные клубы и центры. Большое внимание уделяется снижению молодежной безработицы. Уверены, что молодые граждане России оправдают доверие старших товарищей, станут истинными патриотами Родины.

А в свой праздник они от всей души веселятся и организуют всевозможные развлекательные и спортивные мероприятия. День молодежи отмечается и в других странах, каждая из которых установила свою дату празднования. Есть и Международный день молодежи, который установлен резолюцией ООН от 1999 года на 12 августа.

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов поздравляет тагильчан с праздником:

«Поздравляю вас с Днем молодежи России!

Нижний Тагил всегда по праву гордился своими юношами и девушками. Молодые горожане немало сделали для его развития и процветания.

Уже в семнадцать лет Мирон Черепанов трудится над созданием первого русского паровоза, в восемнадцать золотую Паралимпийскую медаль выигрывает Михалина Лысова, в двадцать лет Мамин-Сибиряк издает первые рассказы, в двадцать один начинает тренерскую карьеру Николай Карполь, в двадцать два года Александр Радулов – чемпион мира по хоккею, в тридцать лет будущий нобелевский лауреат Константин Новоселов открывает графен. Этот список можно продолжать долго.

Сегодня в городе проживают почти восемьдесят тысяч человек в возрасте от четырнадцати до тридцати лет. Тагильская молодежь – патриоты своей малой Родины, новаторы, которые не только приносят ей славу. Они решают острые социальные проблемы, приумножают мощь муниципалитета, делают его крупнейшим индустриальным, культурным и спортивным центром нашего региона.

Желаю всем юношам и девушкам Нижнего Тагила крепкого здоровья, целеустремленности, уверенности в себе, ярких успехов и достижений. Пусть ваш потенциал реализуется на сто процентов, а все начинания претворяются в жизнь».

Глава города

Нижний Тагил

С. К. Носов