Тагильская заключенная станет героиней сериала на Russia Today (ФОТО)

Творческая группа проекта: два режиссера - Кирилл Котельников и его мама Лидия Даниловна, а также два оператора - Валерий Московский и Дмитрий Кузьмичев, - работают в тесном сотрудничестве с ГУФСИН России по Свердловской области. Сотрудники УИС Среднего Урала помогли съемочной группе найти будущую героиню сериала среди женщин - осужденных ИК-6 (г. Нижний Тагил), организовали проведение съемок в данном учреждении.

Основная задача сериала «Освобожденные» - привлечь внимание общества к проблеме социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Бывшая осужденная ИК-6 Наталья К. стала одной из героинь данного сериала. Авторы проекта показывают на ее примере, насколько сложно человеку после отбывания наказания в исправительном учреждении решить многочисленные проблемы без посторонней помощи. В то время, когда Наталья К. отбывала наказание, ее лишили жилья, малолетнего сына поместили в детский дом. Кроме этого, Наталье необходимо найти работу, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

Администрация проекта намерена не только показать то, как бывшая осужденная справляется с трудностями, но и оказать ей помощь в их преодолении. В этом направлении уже немало сделано. Так, по инициативе съемочной группы сериала «Освобожденные» была организована встреча Натальи К. с Уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой и Председателем Президиума Коллегия адвокатов «Свердловская областная гильдия адвокатов» Натальей Сухаревой, которые обещали оказать содействии бывшей осужденной в решении ее проблем.

Пилотная серия проекта по заказу телеканала «Russia Today» снимается нами в жанре DocReal (док реалити), популярного сегодня на Западе жанра, объединившего документальное кино и классическое реалити-шоу, - рассказывает Кирилл Котельников. - В документальный сериал «Освобожденные» войдет более десяти фильмов, рассказывающих о судьбах конкретных людей, попавших в места лишения свободы. Мы надеемся, что данный сериал будет интересен не только простому зрителю, но и тем представителям власти, от которых зависит решение проблем социальной реабилитации бывших осужденных.