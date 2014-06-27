В июле Нижний Тагил примет российско-белорусскую выставку

В старину в каждом городе проводились благотворительные базары, сборы от которых шли на помощь нуждающимся. Эту традицию продолжают сестры Свято-Елиcаветинского монастыря. Иконы, книги и фильмы духовного содержания для детей и взрослых, оригинальные изделия из керамики и цветного мозаичного стекла, мази и бальзамы на травах, чаи, монастырская коврижка и мед – все это создано в мастерских при Свято-Елисаветинском монастыре.

В свое время монастырь стал оплотом для людей, по разным причинам оказавшихся как бы за бортом жизни: прошедших лечение в психиатрической лечебнице и лишившихся из-за этого работы, отбывших наказание за свои ошибки и потерявших после этого и семью и дом, просто упавших духом в силу жизненных невзгод и душевных травм. Многих из них вернула к жизни и не дала свернуть на сомнительный путь работа при монастыре - в ремесленных мастерских, на монастырском подворье, в которых они не только получили возможность трудиться и восстанавливать социальные навыки, но и реализовывать свой творческий потенциал. Каждая вещь создаётся с молитвой и любовью рассказывают организаторы.

Фотографии с прошлогодней ярмарки, проходившей в Нижнем Тагиле

На территории самой выставки «Кладезь» традиционно организовывается детский уголок, где ребята могут не только поиграть и порисовать, но и побывать на представлении кукольного театра «Батлейка», научиться плетению из лозы, увидеть настоящую белорусскую хатку.Вход на все мероприятия свободный.

На выставке-ярмарке в Нижнем Тагилебудут находиться православные святыни - икона c частицей святых мощей преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой, святых Петра и Февронии и св. прп. Сергия Радонежского, игумена земли Российской. Иконы будут находиться ежедневно с 10.00 до 19.00 в павильонах выставки на площади Молодежи (у к/т «Современник»), пр. Ленина, 25.