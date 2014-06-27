В музее ИЗО открывается выставка тагильского художника Владимира Истомина

Важная часть жизни Владимира Истомина связана с Чукоткой: в 1976 он выступил организатором творческой группы художников Анадыря, в 1973-1974 создал первую в автономном округе художественную школу, в 1974 выступил инициатором открытия художественных мастерских, в 1992 стал председателем Чукотской организацией Союз художников России. С 2000 г. живет в Нижнем Тагиле, но тема Чукотки, ее местных жителей, природы и обычаев прочно вошла в творчество художника.

Искренняя любовь к суровому краю породила желание узнать о Чукотке и его народе все доподлинно. Сделав для себя естественным живое общение с натурой, Истомин неустанно путешествовал: он побывал во всех районах округа, прошел с караваном судов по Тихому и Северному Ледовитому океанам, по Иультинской трассе на грузовой машине пересек полуостров с восточных берегов до северных. Эти поездки обострили его чутье к национально-характерному, самобытному. Так Север для художника стал тем естественным пространством, в котором живут не только его герои, но и он сам. Произведениям этого творческого периода художника характерна живописная обобщенность, выражение не деталей, но сути жизненного уклада и природной емкости Чукотки.

Чуткое понимание жизни Севера не утратилось художником и после его переезда в 2000 году на Урал. Владимир Алексеевич продолжает работу над судьбоносной темой своей жизни. Появляются портреты, когда-то знакомых ему из «северной жизни» людей. Возникают запечатленные мгновения сцен быта чукотского народа.

Любимая для Владимира Алексеевича Истомина тема Севера и его народов – не единственная, к которой он обращается. Через уже созданные им приемы выражения, художник старается найти точки соприкосновения с Уралом, его пространством, его историей.

Творческая жизнь Владимира Алексеевича Истомина неповторима. Поразительная приверженность к жизни народа художественная и человеческая растворенность в их труде, заботах, праздниках, буднях наполняет уникальными чертами все его творчество, дает нам стимул для прочтения ценности каждого мгновения жизни.

Выставка «Благодарен судьбе» является 18-й по счету крупной персональной выставкой Владимира Истомина. Вы сможете увидеть более 50 живописных и графических работ разных периодов творчества художника, в том числе картины последних лет. Впервые автор представит свои замечательные пейзажи, выполненные в технике гуаши.

27 июня 2014 года в 16.00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств состоится открытие крупной персональной выставки известного тагильского художника Владимира Алексеевича Истомина. Выставка приурочена к 75-летию автора.