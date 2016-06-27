Купите дверь – натяжной потолок в подарок*!

В наших магазинах большой выбор дверей рассказал редакции TagilCity.ru директор фирмы «Хорошие двери», Максим Панков.

Пожалуй, самый большой ассортимент входных и межкомнатных дверей представлен в Нижнем Тагиле. В нашем городе магазины находится в двух районах: один в центре города – на Карла Маркса, 69, другой на Вагонке – на Ильича, 29. В центре города салон небольшой, а на Вагонке площадь магазина 220 кв. м. В нем представлен более широкий ассортимент. Но в любом случае у клиента есть отличная возможность выбрать подходящую дверь из огромного ассортимента на нашем сайте www.kompasvs.ru. Кроме того, у нас есть магазин и в Верхней Салде. Он расположен по адресу Восточная, 19, - рассказал директор «Хороших дверей».

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Клиент может, не посещая магазин, погулять по нему, воспользовавшись 3D-туром, на сайте компании «Хорошие Двери».

Такого выбора дверей нет ни в одном магазине нашего города добавляет Максим Панков.

В ассортименте магазина каждый покупатель найдет ту модель, которая подойдет его жилью по цвету и дизайну

свыше 1500 моделей - от эконом до элит класса;

широкая цветовая гамма - более 50 цветовых решений;

материал двери любой - ПВХ, ламинат, экошпон, нано-шпон и другие;

тут же в магазине можно подобрать фурнитуру.

Межкомнатные двери

Каждая из дверей может иметь свои элементы декора и дизайнерские решения в виде вставок из стекла, рельефных узоров и конструктивных особенностей.

Межкомнатные арки

Если покупатель решил помимо дверей украсить межкомнатное пространство дополнительными элементами, менеджеры компании помогут выбрать арки для оформления проемов. В компании «Хорошие двери» вам предложат множество вариантов межкомнатных арок.

Входные двери

Основная задача входной двери - защита от внешних проникновений. Входная дверь должна быть надежная и, в то же время, вписываться в интерьер.

Визитная карточка квартиры или дома, офиса или другого помещения – добротная и красивая входная дверь считает Максим Панков.

В нашем магазине можно подобрать любые двери: от простых - для офисных помещений или садового домика; до серьезных надежных дверей - с панелями из массива натурального дуба, металлической вставкой из стекла, художественной ковкой, противопожарных, дверей нестандартных размеров.

Двери для офисов и промышленных помещений

Есть организации, которым например, требуется срочно установить стандартные однотипные двери при переезде в новый офис. Они могут смело обращаться к нам. В нашем ассортименте представлено несколько видов дверей для офисов, в разном оформлении и разном цвете. В том числе есть и пластиковые двери. Они производятся с учетом требований, предъявляемых к подобным объектам.

Цены на наши промышленные двери очень даже привлекательные и конкурентоспособные.Мы ставим разные двери для организаций, в том числе и противопожарные. При этом для юридических лиц цены у нас не менее привлекательные, чем для физических, - говорит Максим Панков.

Также управляющие компании и ТСЖ могут найти у нас двери для подсобных помещений: для колясочных в подъезде или в подвальные помещения. Они просты в исполнении, но достаточно надежны. К тому же у них вполне приемлемая стоимость.

Противопожарные двери

Помимо внешнего вида у клиентов разные требования к входным дверям. Многим организациям по требованиям пожарной безопасности нужны противопожарные двери. При их изготовлении в качестве утеплителя использованы негорючие материалы, они окрашены особой краской. Противопожарными могут быть и межкомнатные и входные двери. Организациям для изготовления таких дверей делаются индивидуальные расчеты.

Термодвери

Входные термодвери пользуются большой популярностью в условиях нашего климата. Уральская погода зачастую заставляет местных жителей мерзнуть. По этой причине немаловажно сохранять тепло в помещениях. У многих тагильчан есть частные дома, коттеджи. В такие дома требуются двери, которые сохраняют тепло - термодвери. У них надежная антивандальная защита и теплоизоляция, которая позволит сберечь тепло в холодное время года.

Хочу отметить, что наши двери, предназначенные для частных домов, не промерзают и не «плачут». Компания устанавливает термодвери фирмы Termo, Shweda и Portalle. Двери Portalle очень стильные, дизайн разработан в Италии. Они подороже, но они стоят того. Выбрать двери Portalle можно на их сайте. А за доставкой и установкой обратиться к нам рассказывает о термодверях Максим Федорович.

Двери фирмы Portalle

Шкафы-купе

С июня организация предлагает установку шкафов-купе: угловых, 2-хдверных и 3-хдверных.

В наших салонах вы можете заказать шкафы-купе по индивидуальным размерам, любых цветов и дизайна. Наши цены вас приятно удивят, - говорит Максим Панков.

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Воротные системы

Сейчас очень много частных домов, практически у всех есть машины. Помимо входных и межкомнатных дверей мы предлагаем установку воротных систем. Наша компания является официальным представителем компаний, которые производят воротные системы. Это DoorHan, Alutech и Hormann. DoorHan – это самый бюджетный вариант, затем идёт Alutech, далее немецкий Hormann. Клиент может выбрать по своему кошельку любой из брендов рассказывает Максим Панков.

Замеры и установка дверей

Установка как стандартных, так и нестандартных дверей.

Замеры осуществляются опытными сотрудниками.

После оформления покупки доставка двери осуществляется в течение 1-2 дней.

В компании производится бережная доставка.

В компании «Хорошие двери» можно выбрать не только двери, но и заказать дизайн-проект квартиры, дома или офиса

Компания предлагает клиентам, купившим у них двери, дополнительные интерьерные решения - обустроить своё жильё в едином стиле. Подобрать по цвету пол, жалюзи, люстры, натяжные потолки.

Мы делаем натяжные потолки любой сложности. При заказе натяжного потолка - карниз и светильники в подарок уточняет Максим Панков.

Помимо этого, с марта в ассортименте магазина появились рольставни и жалюзи.

Клиент может оформить хоть квартиру, хоть свой коттедж в едином стиле, не бегая по разным магазинам - подбирая всё в одном стиле, а сделать это у нас. Должен упомянуть, что в ассортименте магазина также есть всё для бани: двери и окна, лавочки, столы, обливайки из высоких сортов липы и лиственницы, высококачественная вагонка говорит Максим Федорович.

На рынке компания работает седьмой год. За время работы поставили более 11 000 дверей не только частным лицам, но и на социальные и промышленные объекты.

свыше 1500 моделей - от эконом до элит класса;

широкая цветовая гамма - более 50 цветовых решений;

материал двери любой - ПВХ, ламинат, экошпон, нано-шпон и другие;

тут же в магазине можно подобрать фурнитуру.

В магазине постоянно проходят различные акции. В настоящее время компания распродает складские остатки по выгодной для покупателя цене.