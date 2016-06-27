Необходимые препараты из ветеринарной аптеки

С четвероногим другом, как и с его хозяином, может случиться все, что угодно: отравление, травма, хроническая болезнь и т.д. чтобы быть готовым ко всему, нужно иметь под рукой ветеринарную аптечку, а также телефон доктора, который сможет провести лечение и сказать, какие специализированные препараты приобрести в ветеринарной аптеке.

Аптечка для животного во многом похожа на человеческий «лечебный чемоданчик».

Из инструментов необходимо иметь:

градусник;

пинцет;

ножнички;

пипетка;

шприцы (инсулиновые, нескольких размеров).

Перевязочный материал, который должен быть в аптечке:

широкие и узкие бинты;

вата;

бумага или целлофан для компрессов;

«Человеческие» лекарства, которые стоит положить в аптечку:

антисептики – перекись водорода, йод;

спазмолитики – но-шпа, баралгин;

антигистаминные – супрастин, тавигил;

адсорбенты – активированный уголь;

Также в аптечке обязательно должны храниться препараты, назначенные ветеринаром. Приобретать их стоит только в проверенных аптеках, пользующихся доверием врачей и покупателей, чтобы не навредить животному. Например, если вы проживаете в Екатеринбурге, такой аптекой для вас может стать ИПС «Свердловская».

Однако следует помнить, что далеко не все лекарства, которые помогут человеку, пригодны для его четвероногого друга. Лекарство может не просто не помочь, но и навредить животному. Ни в коем случае нельзя давать своим питомцам:

любые успокоительные средства для людей;

диклофенак, нурофен, аспирин – способствуют возникновению желудочно-кишечных кровотечений;

анальгин – приводит к интоксикации организма, при неконтролируемом употреблении – к анемии;

имодиум, лопедиум – очень вреден для собак, действует на них как токсин, в лучшем случае – не действует вообще;

парацетамол – особенно вреден кошкам, разрушает кровяные клетки, проводит к почечной недостаточности.

Поэтому, даже имея под рукой аптечку, после оказания первой помощи своему питомцу необходимо немедленно обратиться к ветеринарному врачу. Животное желательно транспортировать на спине, при необходимости зафиксировав поврежденные конечности в неподвижном положении. Если вы опасаетесь, что транспортировка повредит животному, лучше вызвать доктора на дом.