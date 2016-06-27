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Неудачное ограбление банка в Екатеринбурге раскрыто: преступник задержан и во всем признался
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Неудачное ограбление банка в Екатеринбурге раскрыто: преступник задержан и во всем признался

27 июня 2016, 09:10Общество
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