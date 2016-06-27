Неудачное ограбление банка в Екатеринбурге раскрыто: преступник задержан и во всем признался

Одетый в медицинскую маску, с ножом в руке молодой человек зашел в банк с целью ограбить банк. Он прошел в кабинет сотрудницы банка и, угрожая ножом, стал требовать, чтобы та отдала ему деньги. Девушка объяснила, что денег у нее нет, и начала кричать. Остальные сотрудники, услышав крик, закрылись в одном из служебных помещений и вызвали полицию. Сотрудница предупредила молодого преступника, что ее коллеги уже вызвали полицию, и скоро полицейские приедут сюда. Молодой человек, осознав опасность, поспешил убежать, бросив орудие нападения – нож.

Следователи провели необходимые следственные мероприятия, и им удалось разыскать и задержать преступника. Он был обнаружен у себя дома, в селе Махнево. Там он проживал вместе с родителями и при задержании во всем признался. Рассказал, что к преступлению готовился заранее. Перед нападением он приходил в банк под видом клиента, который хочет взять кредит. А когда приобрел маску и нож, пришел в офис с целью завладеть деньгами. Юноша объяснил, что совершить преступление его заставила нужда. Он приехал в Екатеринбург, чтобы найти работу. Но его желание не осуществилось. Деньги, которые у него сначала были, кончились, и он даже был вынужден проживать некоторое время на вокзале.