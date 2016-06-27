Житель Екатеринбурга добровольно явился в полицию с признанием: он незаконно прописал у себя 10 мигрантов

В ходе проверки выяснилось, что в течении полугода к екатеринбуржцу обращались жители зарубежья с просьбой зарегистрировать их. Они передавали мужчине документы и деньги в сумме 500 - 1500 рублей в качестве платы за его услуги. Мужчина таким образом хотел подзаработать.

Для сбора доказательств совершения преступления были опрошены сотрудники муниципальной службы, занимающиеся регистрацией граждан, и соседи злоумышленника. Факты незаконной регистрации подтвердились. Подтвердилось и то, что прописанные в квартире не проживали, а это значит, что регистрация была фиктивной.

Собранные во время проверки материалы направлены в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Наказание по статье «За фиктивную постановку на учет в РФ» предусматривает наказание – лишение свободы сроком до 3-х лет. Учитывая, что виновный сам заявил о совершенном им преступлении, мера наказания может быть смягчена при вынесении приговора.