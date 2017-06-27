Глава Сухого Лога награжден Почетной грамотой начальника главка свердловской полиции за помощь в организации поиска Димы Пескова (ФОТО)

По поручению начальника ГУ МВД Свердловской области Михаила Бородина главе администрации МО Сухой Лог Роману Валову и председателю комитета по управлению муниципальным имуществом Сухого Лога Виктору Игонину вручены Почетные грамоты.

Михаил Бородин поблагодарил чиновников за проявленные содействие и помощь в организации поисков мальчика.

Когда пропал Дима Песков, Роман Валов возглавил штаб по розыску ребенка, организовал обеспечение поисковых групп медикаментами, репеллентами, средствами от клещей, сухой одеждой. питанием, ведь в поисках участвовало большое количество людей.

Почетные грамоту были вручены на инаугурации мэра. Их вручение было поручено полковнику Ваничкину, который совместно с группой из 35 полицейских кинологов участвовал лично в спасательной операции.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области полковник Валерий Горелых так прокомментировал работу всех служб полиции во время поисковой операции:

История с пропажей в лесу Димы, безусловно, войдет в историю Среднего Урала. Во-первых, потому что она закончилась благополучно, а во-вторых, по сплоченности органов местной власти, полиции, МЧС, Росгвардии, военнослужащих Министерства обороны и волонтеров. Все были, как одна семья. Такой положительный опыт нужно применять в обязательном порядке при всех случаях пропажи несовершеннолетних и взрослых людей.