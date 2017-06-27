Личный состав полиции Нижнего Тагила вернулся из полугодовой командировки на Северном Кавказе (ФОТО)

Встречал сотрудников органов внутренних дел начальник МВД по Нижнему Тагила полковник Ибрагим Абдулкадыров. Он поблагодарил подчиненных за выполнение задач по охране общественного порядка, по несению службы на КПП, по проверке транспорта и обнаружению наркотических средств и оружия.

В командировке, защищая и отстаивая интересы нашей страны, бойцы показали себя с хорошей стороны, проявили стойкость и самые сильные черты своего характера. Многие отличившиеся из них получили ведомственные награды и нагрудные знаки добавил полковник Абдулкадыров.

Прибывшие из командировки правоохранители пройдут медико-психологические обследование, реабилитацию, а затем приступят к работе в Нижнем Тагиле. На смену полицейским отправился другой состав, который накануне проводили близкие люди и коллеги.

Фото: пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле