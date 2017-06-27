Наживаются на урагане: лже-газовики выманили у пенсионеров Нижнего Тагила по 4000 рублей за ненужные работы

На минувшей неделе мужчины в спецовках в дневное время суток, когда дома были в основном пенсионеры, прошли по квартирам дома №29 на ул. Фрунзе. После этого визита в квартирах жильцов появилось новое и не дешёвое оборудование. В необходимости его установки жильцы обосновано усомнились уже после ухода лже-газовиков.

Пришли мужчины в спецовках. Рассказали о том, что в связи с ураганом, на сетях был установлен новый противопожарный блок. Из-за этого давление в газовой сети упало и нужно установить новое оборудование. Они прошли по всем квартирам, основательно проехали старикам по ушам. У нас они за 4000 рублей заменили вентиль. 400 взяли за вентиль и 3600 за проведённые работы. Со всех остальных жильцов дома взяли по-разному рассказала журналистам TagilCity.ru Светлана.

Близкие пожилых людей попытались вернуть деньги за оказанные услуги, но это оказалось непросто.

Мы позвонили в «Горгаз». Там нам сразу сказали, что это мошенники и мы зря открыли им дверь. Теперь остаётся только обращаться в полицию и Роспотребнадзор рассказала дочь одной из потерпевших Светлана.

В полиции подтвердили, что от жильцов дома и их близких поступило несколько заявлений.

От жильцов дома поступили заявления в полицию. Необходимо отметить, что акты приёма работ подписаны, услуги оказаны, а значит, на текущий момент оснований для возбуждения уголовных дел нет. Тем не менее, проверка по фактам будет проведена рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД.

Представители АО «ГАЗЭКС» (головная компания Горгаза Нижнего Тагила - прим. ред.) призвали жителей Нижнего Тагила к бдительности. По их информации, в Свердловской области по меньшей мере 12 фирм оказывают услуги по установке газового оборудования. Нередко их работники выдают себя за официальных представителей Горгаза.

Потребитель газа при допуске в квартиру газовика должен обращать внимание на служебное удостоверение специалиста, внимательно его изучить. В удостоверениях персонала АО «ГАЗЭКС» обязательно есть фотография сотрудника, печать АО «ГАЗЭКС» и подпись руководителя. Наши специалисты имеют специализированную форму. Сведения о работах газовиков всегда есть в управляющих компаниях. Также график планового технического обслуживания газового оборудования размещен на сайте АО «ГАЗЭКС». При малейших сомнениях необходимо уточнять информацию по телефонам 04 или 104 с мобильных телефонов. В случаях обмана потребителям необходимо обращаться в полицию рассказала журналистам TagilCity.ru cоветник генерального директора по связям с общественностью АО «ГАЗЭКС» Елена Неволина.