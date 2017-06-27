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Наживаются на урагане: лже-газовики выманили у пенсионеров Нижнего Тагила по 4000 рублей за ненужные работы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Наживаются на урагане: лже-газовики выманили у пенсионеров Нижнего Тагила по 4000 рублей за ненужные работы

27 июня 2017, 13:10ОбществоПавел Щербина
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