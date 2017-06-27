Новый документ легализует нахождение иностранных граждан на территории России
27 июня 2017, 17:05Общество
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Лица, проживающие в России, но не имеющие гражданства, получат документ, подобный паспорту, удостоверяющий личность человека.
МВД России начало разработку документа, удостоверяющего личность, подобно паспорту: для лиц, не имеющих гражданства РФ, но проживающих на территории России, об этом сообщает газета «Известия». Тем самым, нахождение таких лиц на территории России будет легализовано.
Документ, который появится в ближайшем будущем, будет напоминать паспорт. В него будут внесены следующие данные: фотография, адрес фактического проживания и другие.
Председатель комиссии по миграции Совета по правам человека при президенте России Евгений Бобров сообщил о том, что вопрос о необходимости принятия такого документа будет поднят в конце июня на заседании по беженцам из Донбасса.
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