Пенсионерка и 8-летний ребёнок из Екатеринбурга заблудились и сутки провели в лесу под Бисертью
27 июня 2017, 07:30Общество
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В Свердловской области накануне проходила поисковая операция в Нижнесергинском районе. По сообщению ГУ МВД региона, в лесах близ посёлка Бисерть заблудились 82-летняя женщина и 8-летний ребёнок.
Сюжеты: Екатеринбург
Предварительно известно, что потерявшиеся приехали из Екатеринбурга на отдых к родственникам. Заблудившиеся выходили на связь в ночь на 27 июня. Они сообщали, что вынуждены переночевать на пасеке, куда путь им указал случайно встреченный мужчина. 26 июня в 13:45, когда связь оборвалась, об их пропаже родные заявили в полицию.
Обнаружены свердловчане были в 16:45 часов 27 июня, примерно в 6 километрах от населенного пункта.
Представители полиции отправились на тракторе с телегой к месту нахождения бабушки и ребёнка, передает начальник пресс-службы МВД в области Валерий Горелых. Полковник отметил, что сейчас здоровью и жизни найденных ничего не угрожает.
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