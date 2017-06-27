Пенсионерка и 8-летний ребёнок из Екатеринбурга заблудились и сутки провели в лесу под Бисертью

Предварительно известно, что потерявшиеся приехали из Екатеринбурга на отдых к родственникам. Заблудившиеся выходили на связь в ночь на 27 июня. Они сообщали, что вынуждены переночевать на пасеке, куда путь им указал случайно встреченный мужчина. 26 июня в 13:45, когда связь оборвалась, об их пропаже родные заявили в полицию.