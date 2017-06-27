Работы в парке «Народный» в Нижнем Тагиле отстают от графика из-за погоды и нехватки ресурсов (ФОТО)

Дело в том, что до 20 июня на объекте должны были завершить работы представители Уралстроймонтажа.

Однако, по заверению подрядчика, в планы вмешалась погода и иные факторы. К примеру, грузовики из-за обильных дождей не могут доставлять в парк глину, поскольку на выезде с территории они будут разносить грязь по улицам города.

Кроме того, подрядчику требуется 38 тысяч кубометров щебня вместо запланированных 24-х. Отсыпка будет завершена в течение четырех дней, передает пресс-служба мэрии.

После ухода Уралстроймонтажа за дело возьмется Тагилдорстрой. Подрядчик будет укладывать асфальт и завозить землю для газонов. Параллельно будут проводиться работы с наружным освещением и инженерными сетями.

Сергей Носов поручил ускорить темп работ. Очередное совещание на объекте состоится на следующей неделе.