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Работы в парке «Народный» в Нижнем Тагиле отстают от графика из-за погоды и нехватки ресурсов (ФОТО)
Сюжеты:
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Работы в парке «Народный» в Нижнем Тагиле отстают от графика из-за погоды и нехватки ресурсов (ФОТО)

27 июня 2017, 08:45Общество
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