Шесть дворов и два общественных объекта в Нижнем Тагиле будут благоустроены в 2017 году

В комиссию вошли представители администрации и общественных движений. Это начальник отдел ЖКХ Егор Копысов, начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко, депутат Геннадий Упоров, председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин, главы администраций районов и член ОНФ.

В заявку на участие в программе было внесено 18 объектов от управляющих компаний и ТСЖ, однако правильно оформлены были только 17. На 2017 год были утверждены 6 дворов. Остальные войдут в список в следующем году, передает пресс-служба общественного движения «Тагил без ям».

Кроме того, общим голосованием представители комиссии утвердили два общественных объекта в рамках программы. Ими стали бульвар по улице Дзержинского от проспекта Вагоностроителей до Ильича и парк «Героям гражданской войны». Так, на объектах будет выполнено озеленение, ремонт тротуаров, установка спортивных площадок и зон отдыха, а также ремонт наружного освещения.