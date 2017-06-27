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Украшение или хлам? Жители частного сектора в Нижнем Тагиле обязаны расчищать территорию от стройматериалов и клумб из шин (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Украшение или хлам? Жители частного сектора в Нижнем Тагиле обязаны расчищать территорию от стройматериалов и клумб из шин (ФОТО)

27 июня 2017, 17:00ОбществоИрина Анисимова
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