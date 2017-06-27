Украшение или хлам? Жители частного сектора в Нижнем Тагиле обязаны расчищать территорию от стройматериалов и клумб из шин (ФОТО)

Из документа следует, что во время объезда сотрудниками администрации Ленинского района Нижнего Тагила были выявлены нарушения по нескольким адресам.

В бумаге вынесено предписание: убрать щебень, песок, кирпич, шлакоблоки, доски, дрова, строительный мусор и автомобильные шины до 1 июля. В случае несоблюдения требований жильцами указанных домов, администрация, согласно этому документу, вправе наложить штрафы.

Напомним, бумага с предписанием появилась 8 июня. Тогда письмо не внушило жителям доверия: на нем нет подписи, печати, в письме допущены грамматические ошибки.

Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, редакция связалась с Отделом по благоустройству и ЖКХ Ленинского района Нижнего Тагила.

Там сообщили, что данный документ не был составлен администрацией района.

К предписанию, на которое бурно отреагировали жители, администрация Ленинского района не имеет отношения. Сотрудниками администрации действительно проводятся ежеквартальные рейды с проверками соблюдения норм благоустройства и обеспечения чистоты на территории муниципалитета. Выдают предписания гражданам согласно утвержденных правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил. Кто автор этого послания - еще предстоит выяснить рассказал специалист отдела.

Редакция TagilCity.ru побывала на улице Коммуны. От дома №1 до дома №25 придомовая территория обустроена по-разному. Есть и ухоженные газоны, и тротуарная плитка, есть дома с кучами строительного мусора под окнами. Клумбы из шин украшают практически каждый третий дом.

Сотруднику редакции удалось пообщаться с жителями этой улицы:

Колеса аккуратно размещены вдоль забора, выкрашены, цветы радуют глаз, все аккуратно. Кому они мешают? Красиво же перед домом рассказала жительница ул. Коммуны.

Ее сосед поделился своим мнением:

Возле некоторых домов действительно кучи строительного мусора, горы с щебнем. И не потому, что там идет стройка. Есть такие, что уже березы сквозь наваленные кирпичи расти начали. А есть и аккуратные газоны, клумбы в палисадниках, поленницы в дровениках за домом, приятно посмотреть рассказывает Николай.

В администрации города напоминают:

Один из пунктов Общих требований по благоустройству территории города Нижний Тагил гласит: Собственники земельных участков, зданий, строений и сооружений обязаны обеспечить: уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков и прилегающей территории, а также очистку этих территорий от мусора, отходов, снега, скоплений дождевых и талых вод, технических и технологических загрязнений, удаление обледенений.

Соглашение о содержании прилегающей территории не влечет перехода права владения или пользования прилегающей территорией к лицам, осуществляющим ее содержание, -- рассказал специалист отдела по благоустройству.

Администрация Ленинского района Нижнего Тагила регулярно проводит проверки, в связи с этим рекомендует жителям частного сектора приводить к прописанным стандартам часть придомовой территории, которая относится к муниципальному владению.