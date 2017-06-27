Власть Екатеринбурга не может определиться с точным числом жителей города

Различные органы по-разному ведут подсчет местных жителей. Александр Якоб объясняет это тем, что у каждой организации свой метод подсчета жителей города.

Существуют разные статистики. Например, государственная статистика учитывает тех, кто прожил в городе как минимум 9 месяцев. По таким данным в Екатеринбурге живет 1,488 млн человек.

Наш регистр уже насчитывает 1,5 млн людей. Конечно, нам всем очень хочется видеть такую значительную цифру. Однако спорить мы не будем, поэтому просто подождем, когда эти данные назовет нам государственная статистика. Я надеюсь, что это произойдет уже в этом году предположил Александр Якоб.

О преодолении отметки в 1,5 миллиона власти Екатеринбурга заявили еще прошлом году, но статистика эту цифру не подтвердила. Свои данные они берут в «Муниципальном регистре населения». По данным из этой системы можно также отметить, что мужчины занимают 44% от числа жителей, а женщины - 56%.

Что касается плотности населения, то самая большая численность жителей наблюдается в Орджоникидзевском районе: на Уралмаше и Эльмаше проживает 20% от числа всех жителей Екатеринбурга. Чуть меньше жителей в Чкаловском (17%), Верх-Исетском (15%) и Кировском (15%) районах. Самый свободный район - Железнодорожный (9%).