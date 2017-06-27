Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Житель Тавды проведёт 300 часов на общественных работах за кражу икон (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Житель Тавды проведёт 300 часов на общественных работах за кражу икон (ФОТО)

27 июня 2017, 08:30Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?