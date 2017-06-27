Житель Тавды проведёт 300 часов на общественных работах за кражу икон (ФОТО)

В полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже икон «Спас Вседержитель и «Святой Симеон Верхотурский», которые исчезли из квартиры её сына.

Делом занялся участковый уполномоченный, который в короткий срок нашёл вора и вернул имущество хозяевам. Ущерб, добавим, составил за две иконы 32 тысячи рублей. Согласно заключению экспертов, особой ценности - культурной, исторической или художественной - иконы не имели.

Против вора было возбуждено уголовное дело. На суде он полностью признал вину, а суд счел возможным не отправлять его в места лишения свободы, передает полковник Валерий Горелых, пресс-секретарь МВД по региону. Так, вору икон назначили 300 часов работ в доход государства.

Фото: пресс-служба МВД по Свердловской области