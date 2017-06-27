Жители одного из районов Нижнего Тагила остались без горячей воды: замена труб производится в Тагилстроевском районе (ФОТО)

Об отсутствии горячей воды журналистам TagilCity.ru сообщили жители одного из многоквартирных домов Тагилстроя.

Горячей воды нет сегодня с утра. Насколько я знаю, такая ситуация почти на всем Тагилстрое. У ДК Огнеупорщиков всё раскопано рассказал журналистам TagilCity.ru тагильчанин Никита.

Журналистами TagilCity.ru было установлено, что компания «Тагилэнерго» проводит в районе работы по замене труб.

На площади Дома детского творчества по адресу Черноморская, 98 будет производиться замена трубы диаметром 426 мм, протяжённостью порядка 120 метров, которая снабжает часть Тагилстроевского района. Работы ведутся с сегодняшнего утра по вечер 28 июня рассказал журналистам TagilCity.ru заместитель главного инженера «Тагилэнерго» Евгений Тельпухов.

Таким образом, по словам представителей «Тагилэнерго», горячая вода в дома жителей Тагилстроевского района вернётся в течение следующих суток.

По информации ОД «Тагил без ям», позднее на участке, где проводились работы, будет восстановлено благоустройство.

Фото: ОД «Тагил без ям»