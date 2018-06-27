Находившаяся в федеральном розыске свердловчанка задержана в областном суде

Жительница Свердловской области пришла в суд, чтобы подать заявление. При этом, проходя контроль, дама предъявила заграничный паспорт. Эта уловка не помешала специалистам опознать неплательщицу алиментов, сообщили в пресс-службе ФССП России по Среднему Уралу.





Приставы вызвали сотрудников правоохранительных органов и передали им нарушительницу. Сопротивления гражданка оказывать не стала, передает издание «Уралинформбюро».