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Новости Нижнего Тагила

Находившаяся в федеральном розыске свердловчанка задержана в областном суде

27 июня 2018, 09:00Добавить новость
деньги,дети,закон,нарушение,полиция,Россия,Свердловская область,суд,алименты,федеральный розыск
В областном суде региона была задержана женщина, находившаяся в федеральном розыске с 2017 года. Дама не выплачивала алименты для своего несовершеннолетнего ребенка.

Жительница Свердловской области пришла в суд, чтобы подать заявление. При этом, проходя контроль, дама предъявила заграничный паспорт. Эта уловка не помешала специалистам опознать неплательщицу алиментов, сообщили в пресс-службе ФССП России по Среднему Уралу.

Приставы вызвали сотрудников правоохранительных органов и передали им нарушительницу. Сопротивления гражданка оказывать не стала, передает издание «Уралинформбюро».

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