73-летний житель Тавды объявил голодовку из-за долга перед управляющей компанией

Пенсионера пересилили из ветхого жилья в новую квартиру. Как утверждает мужчина, в квартире недостаточно хорошо работает отопление. Он перестал платить за эту услугу, и у него накопился долг в 150 тысяч рублей. По решению суда из пенсии тавдинца удерживали 50% в счет долга. На жизнь пенсионеру оставалось 4953 рубля в месяц.

В знак протеста мужчина объявил голодовку. Он голодает уже 24 дня. За это время его посетили заместитель главы города Константин Баранов и женщина, занимающаяся социальной политикой. Они предложили пенсионеру прекратить голодовку, взамен пообещали переселить его в другую квартиру.

Но говорят, что это в течение трех месяцев, а значит, могут обмануть. Я подумаю, говорит мужчина.