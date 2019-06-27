«Альфонс» из Екатеринбурга подозревается в мошенничестве на 2,7 миллиона рублей
Сегодня, 11:32ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 2,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В 2017 году подозреваемый обманным путем похитил у жителя Екатеринбурга 553 тысячи рублей, чем причинил потерпевшему существенный материальный ущерб. При этом полиция не нашла достаточных оснований для возбуждения уголовного дела. После отмены прокуратурой незаконного постановления полиции в отношении свердловчанина возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
В ходе расследования выявлено еще два эпизода мошенничества, в частности, екатеринбуржец подозревается в обмане двух девушек. Он состоял с ними в отношениях и, под предлогом улучшения жилищных условия, завладел их деньгами. Общий материальный ущерб, причиненный действиями подозреваемого, составил 2,7 миллиона рублей.
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