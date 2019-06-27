«Альфонс» из Екатеринбурга подозревается в мошенничестве на 2,7 миллиона рублей

В 2017 году подозреваемый обманным путем похитил у жителя Екатеринбурга 553 тысячи рублей, чем причинил потерпевшему существенный материальный ущерб. При этом полиция не нашла достаточных оснований для возбуждения уголовного дела. После отмены прокуратурой незаконного постановления полиции в отношении свердловчанина возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В ходе расследования выявлено еще два эпизода мошенничества, в частности, екатеринбуржец подозревается в обмане двух девушек. Он состоял с ними в отношениях и, под предлогом улучшения жилищных условия, завладел их деньгами. Общий материальный ущерб, причиненный действиями подозреваемого, составил 2,7 миллиона рублей.