Дивидендные выплаты акционерам «Россетей» превысят 5 млрд рублей

Акционеры предприятия поддержали эту инициативу. Названная сумма в два раза больше выплаченной в 2018 году, а также соразмерна объему дивидендов, которые «Россети» выплатили за всю историю своей деятельности, сообщают «Новые известия».

По словам министра энергетики Российской Федерации, председателя совета директоров «Россетей» Александра Новака, в прошедшем году компания показала эффективный результат работы. Сейчас она она развивается и очень привлекательна для инвестиций. Так, за последние полгода капитализация ГК «Россети» увеличилась на 90%. Помимо этого, энергокомпания занимается активным внедрением инновационных технологий и разрабатывает при поддержке российского правительства поправки к нормативно-правовой базе электросетевого комплекса. Эти меры позволят значительно повысить показатели.

Глава энергохолдинга «Россети» Павел Ливинский пояснил, что показатели операционной деятельности предприятия в 2018 году существенно выросли. Из-за этого улучшились финансовые результаты и сократился уровень долговой нагрузки. Ливинский также акцентировал внимание на том, что одна из главных задач холдинга - рост дивидендов для акционеров. «Финансовые результаты нашей деятельности позволяют это сделать», - добавил Ливинский.

За прошедший год «Россети» передали 762 миллиарда кВт·ч электроэнергии, также ими было присоединено 19 ГВт мощности. Объемы потерь в процессе передачи электричества в первый раз за весь период опустились ниже значения в 9% - до 8,95%.