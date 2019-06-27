Екатеринбуржцы сравнили новые скамейки на набережной с гробами
Сегодня, 17:47ОбществоФото: Страница Ивана Соломина
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В Екатеринбурге на набережной от Малышевой до Карла Маркса появились новые скамейки, которые, по мнению жителей, похожи на гробы, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
После публикации благоустройства набережной пользователи соцсетей стали сравнивать массивные сооружения с гробами.
Благоустройством территории занимался ООО «Лев», коммерческий директор которого рассказал, что на набережной установят около 200 скамеек.
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Фото: е1.ru
В пресс-службе администрации города объяснили, что пока что скамейки просто выгрузили, в дальнейшем их расставят согласно проекту.
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