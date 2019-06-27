Екатеринбуржцы сравнили новые скамейки на набережной с гробами

Благоустройством территории занимался ООО «Лев», коммерческий директор которого рассказал, что на набережной установят около 200 скамеек.

В пресс-службе администрации города объяснили, что пока что скамейки просто выгрузили, в дальнейшем их расставят согласно проекту.