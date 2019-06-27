МЧС планирует наградить жителя Нижнего Тагила за спасение ребенка из пожара

Ребёнок находился дома без взрослых. По предварительной версии правоохранителей, пожар мог произойти из-за игры со спичками. Огонь распространился на натяжной потолок, а комната наполнилась дымом. Мальчик выбежал на балкон и стал звать на помощь. В этот момент мимо проходил Антон Шмаков, который спас ребёнка.