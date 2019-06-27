МЧС планирует наградить жителя Нижнего Тагила за спасение ребенка из пожара
Сегодня, 17:20ОбществоФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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МЧС рассматривает вопрос о награждении жителя Нижнего Тагила за спасения ребёнка, который остался один дома во время пожара, сообщила пресс-служба ведомства. 24 июня Антон Шмаков вытащил девятилетнего мальчика из горящей квартиры по адресу улица Красногвардейская, 8а.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ребёнок находился дома без взрослых. По предварительной версии правоохранителей, пожар мог произойти из-за игры со спичками. Огонь распространился на натяжной потолок, а комната наполнилась дымом. Мальчик выбежал на балкон и стал звать на помощь. В этот момент мимо проходил Антон Шмаков, который спас ребёнка.
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