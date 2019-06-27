Мэр Екатеринбурга разрешил построить жилой комплекс на территории завода ЖБИ
Сегодня, 08:16ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Компания ЛСР займется застройкой территории завода ЖБИ, соответствующее постановление подписано мэром столицы Урала Александром Высокинским, сообщает портал Е1.
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Разработать и утвердить проект межевания заводской территории должны до конца этого года. Сейчас на заводе проведена реконструкция, цеха перемещены в одно помещение, снесены ненужные строения, в том числе, помольное отделение со складом извести и силосные банки склада цемента и золы.
Как считает застройщик, вскоре промзона превратится в комфортный жилой комплекс, так как на территории завода уже имеются все инженерные сети, это позволит существенно снизить стоимость жилья.
Ранее завод ЖБИ занимал территорию в 39 гектаров, сейчас на предприятии работает только один цех, однако это не снизило темпы производства.
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