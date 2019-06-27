Минкульт отказался передать свердловским властям старинную усадьбу
Сегодня, 16:31ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Министерство культуры России отказало свердловским властям в передаче объекта культурного наследия «Усадьба Расторгуевых-Харитоновых», сообщает интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Просьбу передать властям объект посылал депутат Госдумы Андрей Альшевских. Он считает, что памятник нужно должен перейти в муниципальную или областную собственность, так как в усадьбе работают местные кружки.
Ранее с такой же просьбой к министерству обращался глава Екатеринбурга Александр Высокинский, однако получил отказ.
Министерство пояснило, что федеральное госпредприятие АУПИК, в чьем распоряжении находится усадьба, использует памятник «для достижения показателей доходности». Помимо этого, в усадьбе располагаются окружные и региональные филиалы госучреждений.
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