Минкульт отказался передать свердловским властям старинную усадьбу

Просьбу передать властям объект посылал депутат Госдумы Андрей Альшевских. Он считает, что памятник нужно должен перейти в муниципальную или областную собственность, так как в усадьбе работают местные кружки.

Ранее с такой же просьбой к министерству обращался глава Екатеринбурга Александр Высокинский, однако получил отказ.