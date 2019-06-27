На попавшей в ДТП «Тойоте» ездит замминистра экономики Свердловской области
Сегодня, 12:23ОбществоФото: Министерство экономики Свердловской области
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На «Тойоте» с правительственными номерами, попавшей в ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге, ездит заместитель министра экономики Свердловской области Надежда Каменская, пишет интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
По информации регионального правительства, в момент аварии чиновница в салоне машины не находилась, за рулем был ее водитель.
Напомним, что ДТП произошло на улице Малышева сегодня утром. Ранее сообщалось, что водитель «Тойоты» двигался с превышением скорости. По официальным данным, водитель «Шевроле» пересекал улицу Розы Люксембург на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «Тойотой», двигавшейся по улице Малышева. «Шевроле» от удара перевернулась. По сообщению очевидцев, после столкновения с правительственной машины были скручены номерные знаки.
В аварии пострадала женщина-водитель перевернувшегося авто, она с черепно-мозговой травмой доставлена в больницу.
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