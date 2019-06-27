Нижнетагильская прокуратура подала в суд на природный парк «Река Чусовая»
Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд с требованием обязать природный парк «Река Чусовая» обеспечить пожарную безопасность в лесах, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В ходе проверки прокуратура установила, что на территории природного парка не принимаются меры противопожарного обустройства лесов. В частности, не осуществляется устройство противопожарных минерализованных полос, не размещены стенды и указатели о соблюдении правил пожарной безопасности, нет положительного заключения госэкспертизы по проекту освоения лесов.
В связи с этим возбуждено дело об административном правонарушении, директору парка выписан штраф в размере пяти тысяч рублей и выдано предписание об устранении нарушений. Фактически предписание не исполнено. Прокурором в суд направлен иск, ход рассмотрения дела находится на контроле надзорного ведомства.
Ранее сообщалось, что правительство Свердловской области решило расширить границы природного парка для увеличения заповедной территории.