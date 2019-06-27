Нижнетагильская прокуратура подала в суд на природный парк «Река Чусовая»

В ходе проверки прокуратура установила, что на территории природного парка не принимаются меры противопожарного обустройства лесов. В частности, не осуществляется устройство противопожарных минерализованных полос, не размещены стенды и указатели о соблюдении правил пожарной безопасности, нет положительного заключения госэкспертизы по проекту освоения лесов.