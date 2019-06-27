СК исследует образцы почвы с места обнаружения останков царской семьи в Екатеринбурге

РПЦ настояла на почвоведческом анализе. По версии конспирологов, на территории, где обнаружили останки, раньше были болота и торфяники. По этой причине при таких условиях ДНК не могла сохраниться.

Все осведомленные лица, конечно, знают, что в этом месте нет никаких торфяников. Земля там, конечно, очень сложная, преимущественно глина и на определенной глубине начинается скала. В сезон сильных дождей Коптяковская дорога постоянно размывалась, место было топким. Но не более. Для того, чтобы это задокументировать, нужна почвоведческая экспертиза, пояснил руководитель благотворительного фонда «Мемориал Романовых» Илья Коровин.

Образцы почвы отобрали из лунок, расположенных на глубине 20 сантиметров.

Семья императора была расстреляна в 1918 году. Останки захоронили под деревянной стланью старой Коптяковской дороги, до 1978 года было неизвестно где именно находятся останки царской семьи. Часть останков была извлечена в 1991 году, в 2007 году было установлено, где находятся останки цесаревича Алексея и княжны Марии.