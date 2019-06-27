Свердловчанин получил должность в Верховном суде России
Сегодня, 14:17ОбществоФото: Скрин с прямого видеоэфира Совета Федерации РФ
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Члены Совета Федерации утвердили свердловчанина Юрия Москаленко на должность судьи Верховного суда РФ, пишет интернет-издание Znak.
Решение о назначении Москаленко было принято почти единогласно — 146 сенаторов проголосовали «за» и двое воздержались. Кандидатуру также поддержал полпред президента России в Совете Федерации Артур Муравьев. Работать Москаленко будет в коллегии по гражданским делам.
Москаленко родился в Свердловске в 1974 году, окончил Уральскую государственную юридическую академию, судьей работает 13 лет, общий стаж юридической практики составляет 22 года. Судьей Москаленко стал в 2005 году, до этого он работал следователем в прокуратуре Свердловской области, а затем в Генпрокуратуре России в УрФО.
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