Свердловчанин получил должность в Верховном суде России

Решение о назначении Москаленко было принято почти единогласно — 146 сенаторов проголосовали «за» и двое воздержались. Кандидатуру также поддержал полпред президента России в Совете Федерации Артур Муравьев. Работать Москаленко будет в коллегии по гражданским делам.

Москаленко родился в Свердловске в 1974 году, окончил Уральскую государственную юридическую академию, судьей работает 13 лет, общий стаж юридической практики составляет 22 года. Судьей Москаленко стал в 2005 году, до этого он работал следователем в прокуратуре Свердловской области, а затем в Генпрокуратуре России в УрФО.