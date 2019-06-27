УрФУ занял 54-е место в рейтинге лучших вузов «для будущей элиты» по версии Forbes

При составлении учитывались качество образования (максимум 50 баллов), профессионализм выпускников (максимум 30 баллов) и фактор Forbes, учитывающий статусность учебного заведения, а также долю предпринимателей в общем числе выпускников за весь период (максимум 20 баллов).

УрФу попадает в этот список второй раз подряд. По сравнению с 2018 году, уральский университет улучшил свою оценку на два бала, набрав 40,03.