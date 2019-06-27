УрФУ занял 54-е место в рейтинге лучших вузов «для будущей элиты» по версии Forbes
Сегодня, 15:10ОбществоФото: Страница УрФУ в соцсети
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Уральский федеральный университет имени первого Президента России Бориса Ельцина в Екатеринбурге занял 54 строчку рейтинга лучших российских вузов по версии Forbes. Согласно описанию, одна из целей рейтинга — выяснить, какие вузы выпускают специалистов, способных в дальнейшем стать частью российской элиты.
Сюжеты: Екатеринбург
При составлении учитывались качество образования (максимум 50 баллов), профессионализм выпускников (максимум 30 баллов) и фактор Forbes, учитывающий статусность учебного заведения, а также долю предпринимателей в общем числе выпускников за весь период (максимум 20 баллов).
УрФу попадает в этот список второй раз подряд. По сравнению с 2018 году, уральский университет улучшил свою оценку на два бала, набрав 40,03.
Максимальное количество баллов набрал Национальный исследовательский технологический университет МИСиС (54,11), на втором месте — Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России (52,24), на третьем — Московский физико-технический институт (52,01).
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