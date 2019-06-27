В День молодежи в Нижнем Тагиле продлят работу трамваев
Сегодня, 18:35ОбществоФото: «Тагильский Трамвай»
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В честь Дня молодежи 29 июня трамваи будут ходить почти до часа ночи, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Дополнительные рейсы появятся у маршрута № 15. Трамвай отправится с Новой Кушвы в 23:05 ч., с Гальянки — в 23:43 ч. Также продлена работа маршрута № 3 «По кольцу пр. Ленина — ул. Космонавтов — ул. Островского». С проспекта Ленина в сторону Красного Камня электротранспорт поедет в 21:14, 21:48, 22:20, 22:52, 23:23, а в сторону Выи — в 21:26, 22:02, 22:36, 23:10 ч.
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