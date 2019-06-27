В Екатеринбурге хотят подвинуть границы лесопарка ради скважины для отеля Ramada
Сегодня, 11:58ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Жителям Екатеринбурга предложили определить, как можно сместить границы Карасье-Озерского охраняемого лесопарка ради строительства водозаборной скважины для отеля Ramada Yekaterinburg, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Парк относится к особо охраняемой территории областного значения, это значит, что внести в его границы какие-либо изменения возможно только после проведения общественных слушаний. Информация о месте и времени проведения общественного обсуждения размещена на сайте мэрии. Получить комментарии у владельца отеля Владимира Конькова корреспондентам Е1 не удалось.
Напомним, что в столице Урала в мае прошли пикеты против строительства Храма святой Екатерины на месте Театрального сквера. После широкого общественного резонанса парк был исключен из списка территорий под застройку.
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