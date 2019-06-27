В Екатеринбурге хотят подвинуть границы лесопарка ради скважины для отеля Ramada

Парк относится к особо охраняемой территории областного значения, это значит, что внести в его границы какие-либо изменения возможно только после проведения общественных слушаний. Информация о месте и времени проведения общественного обсуждения размещена на сайте мэрии. Получить комментарии у владельца отеля Владимира Конькова корреспондентам Е1 не удалось.