В Камышлове местный житель заколол сторожа отвёрткой
Сегодня, 21:58ОбществоФото: СУ СКР по Свердловской области
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В отношении 24-летнего жителя Камышлова суд вынес обвинительное заключение, признав его виновным в убийстве. Следующие девять с половиной лет он проведёт в колонии строго режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.
Согласно материалам уголовного дела, преступление произошло в ночь на 12 января 2018 года. В одном из сёл Камышловского района подсудимый пришёл на территорию предприятия и поругался с 64-летним сторожем, который являлся соседом молодого человека. В ходе конфликта камышловец несколько раз ударил оппонента отвёрткой, а после сбежал с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Ранее суд в Берёзовском приговорил местного жителя к 11 годам и 5 месяцам тюремного заключения в колонии строгого режима за убийство знакомого телевизором.
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