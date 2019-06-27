В Нижнем Тагиле после ремонта открылась детская «бережливая» поликлиника на Вагонке

Детская поликлиника на Вагонке в 2018 году вступила в проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную медицинскую помощь». По словам заведующей медучреждения Любови Шадриной, главными задачами и целями проекта является сокращение времени ожидания пациента в лечебном учреждении и улучшение качества оказания медицинской помощи. В поликлинике полностью перестроена работа регистратуры и кабинетов вакцинации.

На первом этаже при входе посетителей встречает администратор, который регулирует поток пациентов, разделяя его на условно здоровых и условно больных детей. Здесь располагаются три инфомата — терминалы, с помощью которых можно записаться на приём к врачу — и большое информационное табло с расписанием приёмов участковых врачей-педиатров, узких специалистов, заведующей поликлиникой и заведующих отделениями.

Новая регистратура теперь работает в формате «открытой»: пациента и сотрудника не разделяют перегородки и стойки, как ранее. Регистратор непосредственно общается с пациентами, не отвлекаясь на звонки по телефону. Амбулаторные карты находятся в специальном отдельном хранилище. За операциями с карточками пациентов следит отдельный сотрудник. Запрос на получение карты пациент может сделать через администратора или регистратуру. Взаимодействие регистратуры с картохранилищем осуществляется по внутренней связи, и карты доставляются специально выделенным сотрудником по месту назначения.

Теперь регистраторы не занимаются ответами на телефонные звонками — для этих целей создан call-центр. Его специалисты могут подробно ответить на все вопросы, а также принять вызов врача на дом.

Также на первом этаже создано отделение профилактики, в состав которого входит кабинет вакцинопрофилактики, кабинет здорового ребёнка и дошкольно-школьное отделение.

В отделении профилактики на первом этаже выделена отдельная комната для кормления грудью. Раньше для этого было выделено небольшое место на третьем этаже, огороженное ширмой.

Мы являемся поликлиникой, которая имеет статус доброжелательной к ребёнку. Мы понимаем, что период грудного вскармливания очень важен для здоровья малыша. В этой комнате мамочки могут покормить своего ребёнка грудью, а также при необходимости переодеть,рассказала заведующая поликлиникой Любовь Шадрина.

В кабинете здорового ребёнка проходят школы для беременных и будущих родителей, а также даются рекомендации по режиму и грудному вскармливанию детей.

Оптимизирована работа кабинета вакцинопрофилактики. Раньше кабинет находился на втором этаже, из-за чего потоки здоровых и больных детей смешивались. Сейчас есть отдельный кабинет, где можно пройти предварительный осмотр перед прививкой. Рядом с ним — зона ожидания и детская игровая. Там же стоит постамат для записи в электронную очередь.

После осмотра ребёнок отправляется на вакцинацию,пояснила Любовь Шадрина.

Заболевшие пациенты могут обратиться в кабинет неотложной помощи с отдельным входом. Ребёнок осматривается врачом, получает рекомендации и выходит, не контактируя с другими детьми.

Если врач неотложной помощи находится на вызове, то пациенту вызывается участковый врач для осмотра,рассказала заведующая поликлиникой.

В другом крыле первого этажа появился кабинет доврачебной помощи. Здесь обслуживаются здоровые дети, которые пришли за справкой, санаторно-курортной картой, выпиской льготных рецептов. Также в этом кабинете обслуживаются дети-инвалиды, которые нуждаются в консультации специалистов и врачей-педиатров.

Следующий кабинет предназначен для выписки больничных листов. Если раньше нужно было отстоять всю очередь, то теперь родители, которым нужен лист нетрудоспособности по уходу за ребёнком, предоставляют свои данные участковому врачу, а те передают информацию в кабинет. Родители получат больничные листы после регистрации.

В систему входит и организация комфортных рабочих мест для медперсонала по системе «5S». Все рабочие места приведены к единому стандарту.

На сегодняшний день по системе модернизации поликлиники затронуты несколько процессов. Остальные пункты ещё предстоит организовать до конца 2020 года.

Работа проделана огромная. Архитектурно-планировочные решения радуют глаз и нас, и посетителей. Но предстоит ещё много работы по улучшению поликлиники,рассказала Любовь Шадрина.

Главврач Детской городской больницы Нижнего Тагила Дмитрий Клеймёнов подчеркнул значимость обновлённой поликлиники для жителей Вагонки.

В общей сложности потрачено 20 млн рублей на ремонт и на модернизацию системы в рамках этого проекта. Вагонская поликлиника самая большая — по 24 участкам распределены более 23 тысяч детей. Комфорт детей в медучреждении очень важен. Но также нам хотелось, чтобы мы были более добрее друг к другу. Я прошу жителей города — давайте мы будем беречь нашу поликлинику,рассказал Дмитрий Клеймёнов.

Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова, также присутствовавшая на торжественном открытии поликлиники, заявила, что до конца 2020 года все детские поликлиники Нижнего Тагила будут переведены на новую модель работы, что значительно улучшит условия работы персонала медучреждений и позволит создать комфортные условия для детей и их родителей.