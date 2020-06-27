Екатеринбургская епархия прокомментировала нападение на Собчак в монастыре

В Екатеринбургской епархии заявили, что они просили журналистов не нагнетать обстановку, так как в монастыре сложилась духовно нездоровая обстановка.

Представитель отца Сергия Всеволод Могучев заявил, что заявление Ксении Собчак о нападении на нее в монастыре является провокацией. Об этом пишет Mash. По мнению Могучева, в монастыре никого не били, а Собчак это делает для того, чтобы после выхода ее материала, у него было больше просмотров.

Сама журналистка пояснила, что снимала фильм не о Сергие, а о том, что в монастыре избивают детей. По ее словам, об этом рассказали бывшие послушники. Съемочная группа отправилась на кладбище к монахине, которая была наставницей одной из героинь фильма.

Цель была запугать и отнять аппаратуру, расставлены люди по всему лесу. Выглядит все, как православный Талибан. Я была в Северной Корее, было менее страшно, рассказала Собчак.