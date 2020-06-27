«Лежал и просил о помощи»: в Невьянске участковый вынес мужчину из пожара

Участковый совершал объезд и увидел задымление на первом этаже многоквартирного дома. Позвонив в экстренные службы, Александр Мелехов надел противогаз и зашел в подъезд. Там он увидел мужчину, лежавшего на пороге своей квартиры и просил о помощи. Полицейский вынес мужчину на улицу и начал эвакуировать жильцов дома.