«Лежал и просил о помощи»: в Невьянске участковый вынес мужчину из пожара
Сегодня, 19:48ОбществоФото: ГУ МВД по Свердловской области
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В Невьянске участковый уполномоченный полиции Александр Мелехов вынес мужчину из горевшего здания, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
Участковый совершал объезд и увидел задымление на первом этаже многоквартирного дома. Позвонив в экстренные службы, Александр Мелехов надел противогаз и зашел в подъезд. Там он увидел мужчину, лежавшего на пороге своей квартиры и просил о помощи. Полицейский вынес мужчину на улицу и начал эвакуировать жильцов дома.
Считаю, что просто исполнил свою работу, сказал полицейский.
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